Латиноамериканская страна не может рассчитаться с подрядчиком из-за блокировки системы Swift.

Колумбия вынуждена отсрочить платеж России за обслуживание своих вертолетов Ми-17. Подрядчик не может получать выплаты в результате блокировки международной банковской системы Swift и включения ее в так называемый "список Клинтон". Об этом сообщает Infodefensa.

Согласно данным издания, по юридическим причинам Колумбия не может оплатить подписанный контракт на обслуживание вертолетов типа Ми-17-1В, Ми-17МД и Ми-17-В5. Как заявили военные, действие этих соглашений приостановлено, поскольку подрядчик не может получать платежи вследствие блокировки банковской системы.

"Правительство Колумбии настаивало на своей позиции по воздержанию от любых прямых или косвенных операций с компаниями, которые пострадали от международного права вето в результате вторжения РФ в Украину", - пишет СМИ.

Отмечается, что Колумбия сейчас имеет в наличии 20 единиц таких вертолетов, из которых девять находятся в рабочем состоянии, девять находятся в процессе сохранения, еще два повреждены и "ждут запчастей для своего восстановления".

Отечественное профильное издание Defense Express напоминает, что зимой 2023 года США предлагали Колумбии отдать свои вертолеты советского и российского производства для Вооруженных сил Украины. Впрочем, Колумбия и другие латиноамериканские страны ответили отказом.

Военная помощь Украине - последние новости

Эстония предложила план, как найти 120 миллиардов евро для помощи Украине. Постоянный секретарь минобороны страны Кусти Салм заявил, что заимствование на финансовых рынках или взятие из национальных бюджетов является лучшим способом для достижения этой цели.

Как сказал эстонский чиновник, выделение 120 миллиардов евро в год на военную помощь Украине - "это ориентировочная цифра того, чего должно быть достаточно, чтобы Украина выиграла войну".

Также УНИАН сообщал, что Португалия выделила средства на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Речь идет о 100 миллионах евро.

Ранее эта страна уже поставила Киеву танки Leopard 2A6, более 40 бронетранспортеров М113, артиллерийские боеприпасы, гаубицы, беспилотники, генераторы и снаряжение.

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