Возможны два варианта привлечения необходимых средств.

Эстония, которая выступает за арест замороженных активов РФ, предложила план финансирования для Украины на более чем 100 миллиардов евро. Заимствования на финансовых рынках или взятие из национальных бюджетов является лучшим способом для достижения этой цели, пишет Euractiv.

Выделение 120 миллиардов евро в год на военную помощь Украине "это ориентировочная цифра того, чего должно быть достаточно, чтобы Украина выиграла войну", – заявил постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

Он предположил, что часть этой суммы может быть профинансирована за счет еврооблигаций, где Европейская комиссия могла бы привлекать средства с финансовых рынков и использовать группу из 27 стран-членов ЕС в качестве гарантии.

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Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев эстонские политики и официальные лица неоднократно заявляли, что Украине для победы в войне необходимо, чтобы ее западные союзники инвестировали 0,25% своего ВВП в военную помощь стране, основываясь на стратегии, разработанной Эстонией.

Стратегия детализирует, куда будут потрачены деньги, главным образом на оборонное оборудование и боеприпасы. Если бы более 50 стран из коалиции "Рамштайн", потратили указанный процент, это бы составило "более 120 миллиардов евро в год", сказал Салм.

"С этими деньгами к 2025 году Украина дойдет до точки, когда сможет навязать России истощение", – сказал он.

Секратар Минобороны Эстонии добавил, даже если эта сумма денег сейчас начнет поступать в бюджеты, это займет почти год. Нужно будет еще примерно девять месяцев, чтобы обеспечить поставки до нужного уровня.

Он отметил, что западные союзники сейчас тратят на войну половину того, что делает Россия: "5,5 млрд долларов с Запада, 10 млрд долларов из России".

Еврооблигации были бы средством получить доступ к деньгам как можно раньше, сказал эстонский чиновник. Все 27 государств-членов ЕС должны вместе поручить исполнительной власти ЕС найти деньги на финансовых рынках и связать себя процентными ставками.

Использование Европейской комиссии для выпуска долговых обязательств для финансирования обороны Украины или расширения оборонного производства в Европе рассматривается как вариант увеличения объема доступных средств. Лидеры ЕС на саммите на следующей неделе могут призвать "включать варианты мобилизации финансирования из дополнительных источников".

"Поддержка накапливается достаточно быстро", – заверил Салм, добавив, что идея еврооблигаций "очевидно гораздо более привлекательна, чем поиск 120 миллиардов евро в наших национальных бюджетах".

Военная помощь Украине

Ранее УНИАН писал, если военная помощь США возобновится, Украина может провести 2024 год, укрепляя свою воздушную и наземную оборону, обучая свежие войска, давая отпор войскам РФ дальними ударами и готовясь к наступлению в 2025 году.

В то же время Украина отчаянно ищет альтернативных доноров для финансирования военных усилий и предотвращения резких сокращений государственных расходов из-за тупика в Конгрессе США по помощи на 60 млрд долларов.

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