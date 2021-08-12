В Каире кобра убила четырех членов одной семьи, когда они ехали в микроавтобусе. Также погиб водитель.

Об этом пишет Arab News.

Водитель такси договорился с совладельцем фургона перевезти кобру из Александрии в мухафазу Кафр-эль-Шейх на севере Египта.

Неизвестно, знали ли пассажиры о присутствии змеи, когда садились в такси. Она выбралась из коробки в задней части автомобиля и пробралась под пассажирские сиденья.

Читайте такжеНа Камчатке разбился вертолет с туристами, много погибших: появились первые деталиПо данным газеты Youm 7, все находившиеся в машине, включая водителя, погибли.

Автомобиль врезался в бетонный барьер.

Змея попыталась уползти, но прохожие смогли поймать и убить ее.

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Автор: Людмила Жерновская