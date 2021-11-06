Появление ползучих вызвало удивление, потому что обычно в это время змеи уже спят.

В одном из жилых домов в Ривне мужчина обнаружил в своей ванной змею, которая вылезала из системы слив-перелив. На счастье жителей квартиры, неожиданный гость, который проделал путь по канализационной трубе, застрял в отверстии сетки-клапана и не мог выбраться в само помещение.

Видео инцидента появилось на Instagram-странице "Magnolia.tv".

На кадрах видно, что мужчина аккуратно откручивал винт, чтобы снять крышку и достать из перелива гада.

"Хорошо, что они не ядовитые до такой степени... А представляете, если б они... вот гады же разные бывают. Вот она залезла сюда, змеюка, представляете!.. Вот она, красавица, бл**ь, шахматная", - комментирует мужчина появление незваной гостьи.

"Где-то в Ривне. Плюс одна фобия", - лаконично подписан ролик.

Внимание, на видео есть ненормативная лексика!

В комментариях к публикации пользователи живо обсуждали ситуацию и признают, что от подобных визитов гадов мог бы и удар схватить, или получить укус. Также люди делятся мнениями, что за пресмыкающееся это было: то ли уж, то ли маленькая гадюка, то ли "шахматная гадюка"...

Отметим, название "шахматка" или "шахматная гадюка" относится на самом деле к водяному ужу, который имеет на своем туловище темные пятна, расположенные в шахматном порядке. Нередко таких водных змей из семейства ужеподобных ошибочно считают гибридом гадюки и ужа со смертоносным ядом и поэтому истребляют, а на самом деле они безвредны.

Кроме того, также появилось сообщение о змее на улице прямо на тротуаре в центре Ривне. Видео и фото с ползучим гадом опубликовано местным изданием "Радио Трек", а кадры прислала в редакцию жительница города. По словам женщины, пресмыкающееся она видела на проспекте Мира возле дома №4.

Идентифицировать ползуна специалистам не удалось, поскольку снят он был издалека, и изображение очень маленькое.

Как отметил директор Ривненского зоопарка Олег Павлюк, в это ноябрьское время змеи уже спят.

"Такое поведение, как на видео, для этих животных не свойственно. Скорее это уж и, возможно, он где-то залез в подвал. А когда включили отопление и стало тепло - проснулся и вылез. На проспекте Мира змеи могут быть, там рядом река", - прокомментировал он ситуацию.

Напомним, как писал УНИАН, из дома жительницы Санта-Росы (штат Калифорния, США) достали более 90 ядовитых змей.

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Автор: Виктория Гордиенко