Брекельманс утверждает, что окончательное решение будет принято с учетом развития ситуации.

Введение европейского контингента в Украину возможно после достижения режима прекращения огня. Об этом сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью Радио Свобода.

"Идея заключается в том, чтобы миссия могла начаться после прекращения огня или после мирного соглашения", - отметил министр.

Брекельманс заявил, что сейчас страны-участницы "коалиции желающих" обсуждают различные сценарии запуска такой миссии. Он утверждает, что детали еще не согласованы, а окончательное решение будет принято с учетом развития ситуации.

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"Мы не знаем, как пройдут переговоры: будет ли сначала прекращение огня, а потом мирное соглашение, или они будут одновременно. Это все неизвестно. Мы должны думать о различных сценариях", - отметил министр.

По словам Брекельманса, эти моменты планируют "четко согласовать" в течение ближайших недель, и идет интенсивная подготовительная работа. Он добавил:

"Срочность связана с тем, что никто не знает, как пойдут мирные переговоры: они могут длиться долго, а могут внезапно принести прорыв. И тогда мы должны быть готовы, чтобы Европа сыграла свою роль".

Миротворцы в Украине - последние новости

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Кая Каллас сказала, что последние переговоры "коалиции желающих" не смогли представить четких планов относительно того, как именно будет работать миротворческая операция в Украине.

Также сообщалось, что страны-участницы не могут определиться с двумя критическими вопросами миротворческой миссии в Украине - возможной численностью войск и сроками их создания.

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