По словам Каи Каллас, у разных государств разные мнения относительно миротворческих планов.

Последние переговоры "Коалиции желающих" не смогли представить четких планов относительно того, как именно будет работать миротворческая операция в Украине. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Кая Каллас, пишет The Telegraph.

Отмечается, Каллас спросили, пролили ли переговоры в четверг свет на самые проблемные моменты в планах по миротворческой миссии.

"Нет. У разных государств-членов разные мнения, и обсуждения все еще продолжаются", - ответила дипломат.

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Издание отметило, что их комментарии прозвучали после того, как министр обороны Великобритании Джон Хили охарактеризовал потенциальные планы создания европейской миротворческой силы для контроля за прекращением огня как "хорошо продвинутые". В то же время, говорится, Хили сказал, что Европейский Союз не участвует в этом планировании.

"Наше планирование в рамках коалиции желающих реальное, основательное и продвинутое, но Европейский Союз не участвует в этом планировании", - цитирует издание Хили.

Переговоры участников "коалиции желающих": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Британия и Франция заявляли о намерении ускорить военное планирование "коалиции желающих" в течение следующих двух недель. Страны планировали сосредоточиться на обеспечении безопасности Украины в воздухе, на море и на суше. Еще одним аспектом является восстановление Вооруженных сил Украины. Об этом заявили журналистам министр обороны Великобритании Джон Гили и министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

В то же время стало известно, что страны-участницы "коалиции желающих" не могут определиться с двумя критическими вопросами миротворческой миссии в Украине - возможной численностью войск и сроками их создания. Breaking Defense писало, что ряд противоречий между отдельными странами грозит сорвать прогресс. Главным из них является требование Финляндии предоставить гарантии безопасности со стороны США, несмотря на то, что Вашингтон решительно заявляет, что не заинтересован в предоставлении таких гарантий.

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