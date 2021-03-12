Авторы статьи убрали упоминание о княгине из-за "противоречивых исторических данных".

В своей статье о шести женщинах, изменивших мир, Всемирный экономический форум отметил княгиню Ольгу "основоположницей современной России".

Об этом в Facebook сообщил пятый президент Украины и депутат Рады Петр Порошенко.

Читайте такжеЕС продлил санкции в отношении 177 человек и 48 компаний за нарушение суверенитета Украины"Всемирный экономический форум именует нашу Княгиню русской правительницей и основоположницей современной России. А ее мужа, Князя Игоря, решили прозвать Иваном", – отметил экс-президент.

Порошенко объяснил, что Ольга действительно осуществила первую государственную реформу и начала прочные дипломатические связи с Западной Европой.

"Вот только Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России, а потому Княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей РФ, ведь Московское Княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти", – написал он.

После чего Порошенко призвал ВЭФ устранить ошибку.

В ответ авторы статьи решили вообще убрать упоминание о княгине Ольге из-за "противоречивых исторических данных"; по состоянию на 20:00 12 марта в тексте ее нет.

Кто такая княгиня Ольга

Ольга была русской княгиней из династии Рюриковичей и была женой и кузиной князя Игоря. Унаследовала престол после гибели мужа.

Впоследствии княгиня Ольга ликвидировала княжество древлян и упорядочила сбор дани, организовав по всей стране княжеские погосты и очаги судопроизводства.

Во внешней политике поддерживала дружеские отношения с Византией, 946 или 957 посетила Константинополь, где заключила соглашение с императором Константином VII Багрянородным и приняла христианство. В 964 году передала власть сыну. Похоронена по христианскому обычаю.

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Автор: Яна Ставская