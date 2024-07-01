Одна из них могла взорваться во время полета, разбросав обломки по материку.

Северная Корея заявила о запуске двух баллистических ракет в понедельник, при этом одна из них могла взорваться во время полета, разбросав обломки по материку. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности, которая пролетела около 600 км, и вторую баллистическую ракету, которая пролетела около 120 км, обе из района вблизи западного побережья.

Судя по траектории, вторая ракета могла упасть в районе, близком к столице Севера Пхеньяну, но военные не могут дать дальнейших комментариев. Южная Корея все еще анализирует запуск и не может подтвердить, есть ли жертвы или ущерб северокорейской собственности, сказал на брифинге военный представитель Ли Сун Чжун.

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"Мы решительно осуждаем запуск ракеты Северной Кореей как провокацию, которая серьезно угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов, при этом отмечается, что Южная Корея поделилась информацией о ракетах с властями США и Японии.

При этом отмечается, что первая запущенная в понедельник ракета была похожа на баллистическую ракету малой дальности KN-23, которые Россия использует в войне против Украины.

Официальные лица Южной Кореи заявили, что запуски Северной Кореей баллистических ракет малой дальности могут быть направлены на демонстрацию своих товаров потенциальным покупателям.

Ракетная программа КНДР

Северная Корея заявила об успешном проведении важного испытания, направленного на разработку ракет с несколькими боеголовками. В то же время В то же время военные Южной Кореи заявили, что испытание не увенчалось успехом - их совместный анализ с американскими военными указывает на то, что ракета взорвалась на начальном этапе полета.

Ранее Северная Корея раскритиковала совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США, заявив, что отношения между тремя странами превратились в "азиатскую версию НАТО" и пообещав "агрессивный и подавляющий ответ".

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