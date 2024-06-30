В КНДР заявили, что "будут защищать региональный мир агрессивным и подавляющим ответом".

Северная Корея раскритиковала совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США, заявив, что отношения между тремя странами превратились в "азиатскую версию НАТО", пишет Reuters со ссылкой на севернокорейские СМИ.

В четверг Южная Корея, Япония и США начали крупномасштабные совместные военные учения под названием "Край свободы" с участием эсминцев, истребителей и атомного авианосца США "Теодор Рузвельт", направленные на усиление защиты от ракет, подводных лодок и воздушных атак.

Учения были разработаны на трехстороннем саммите в Кэмп-Дэвиде в прошлом году для укрепления военного сотрудничества на фоне напряженности на Корейском полуострове, вызванной испытаниями оружия Северной Кореей.

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В то же время в МИД КНДР, комментируя эти учения, заявили, что "Пхеньян не оставит без внимания укрепление военного блока во главе с США и их союзниками и будет защищать региональный мир агрессивным и подавляющим ответом".

"Министерство также заявило, что Вашингтон продолжает свои усилия по присоединению Южной Кореи и Японии к Организации Североатлантического договора (НАТО), добавив, что попытки Южной Кореи поставлять оружие в Украину являются одним из примеров этих усилий", - пишет Reuters.

В свою очередь Министерство обороны Сеула в своем заявлении сообщило, что учения "Край свободы" стали ответом на ядерную и ракетную программу Северной Кореи, отвергнув при этом критику Пхеньяна.

Северная Корея уже давно осуждает совместные учения США и Южной Кореи как репетицию вторжения и доказательство враждебной политики Вашингтона и Сеула. В прошлом году США, Южная Корея и Япония провели совместные военно-морские учения по противоракетной и противолодочной обороне, чтобы улучшить реакцию на угрозы со стороны Северной Кореи.

Южная Корея планирует предоставить помощь Украине

Недавно правитель РФ Владимир Путин посетил КНДР, где встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. После встречи Путин заявил, что Москва может передать Северной Корее высокоточное оружие в ответ на усиление военной поддержки Украины со стороны западных стран.

После этого нчальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул не будет ничем связан относительно помощи Украине, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие.

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