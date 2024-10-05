Западная разведка оценивает, что многие северокорейские снаряды могут быть неисправными.

По данным западной разведки, половину снарядов, которые использует Россия в войне против Украины, - около трех миллионов в год - поставляет Северная Корея.

Президент Путин посетил Пхеньян в начале этого года, чтобы подписать соглашение об обороне с Ким Чен Ыном, и Кремль стал зависимым от закрытого авторитарного государства, чтобы сохранить свои успехи на востоке Украины, говорят источники в разведке, пишет издание The Times.

"Несмотря на то, что многие снаряды считаются неисправными, именно их количество позволило России достигать стабильных успехов, недавно захватив восточный украинский город Угледар", - сказано в материале.

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Собеседник издания также отметил, что Россия несет большие потери в Украине - 1200 военных в сутки, из них 480 - только в боях за город Покровск Донецкой области.

Согласно данным западной разведки, РФ пока не в состоянии одновременно захватить Покровск и оттеснить украинские силы из Курской области без массовой мобилизации, но российские власти пока на этот шаг не идут.

Война в Украине - как КНДР помогает РФ

Северокорейские изношенные артиллерийские снаряды удерживают Россию в бою. Как пишет американский журнал Foreign Policy, поставки старых и часто ненадежных боеприпасов из КНДР за последний год стали одной из самых больших угроз способности Украины противостоять наступлению российских войск.

Со ссылкой на экспертов отмечается, что по состоянию на текущее лето в Россию было отправлено не менее 2 миллионов снарядов, многие из которых были старыми, испорченными или в какой-то степени неисправными.

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