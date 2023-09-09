Впрочем, пока непонятно, что будет предусматривать эта сделка.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов заключить соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках оружия.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на оценки экспертов. Детали вероятной сделки пока неясны.

"Пока непонятно, что будет предусматривать соглашение между Северной Кореей и Россией. Пхеньян может предложить боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности – все это поможет Москве отбить контрнаступление Киева", - пишет издание.

По данным FT, в ответ Москва могла бы предложить зерно, нефть и военные технологии, а также оплату в валюте. Таким образом Россию также можно склонить к предоставлению Северной Корее "высокочувствительных военных технологий". Следовательно, угроза со стороны КНДР в отношении Кореи и Японии значительно возрастет.

"Ось Россия-Северная Корея усложняет ситуацию безопасности как в Украине, так и на Корейском полуострове. Сотрудничество между Россией и Северной Кореей может выйти за пределы соглашений с обычными вооружениями и продовольственной/энергетической помощи, возможно, к передовым технологиям для спутников, атомных подводных лодок и баллистических ракет", – заявили эксперты Виктор Ча и Эллен Ким из Вашингтонского мозгового центра CSIS.

Аналитики говорят, что "Северная Корея, Китай и Россия стали новой осью зла, будучи государствами, управляемыми диктаторами и угрожающими демократическому международному порядку".

Россия и КНДР

Как сообщал УНИАН, США утверждают, что КНДР поставляет России оружие для ведения войны против Украины. По данным Белого дома, КНДР тайно поставляет России артснаряды.

Кроме того, в июле Северную Корею посещал министр обороны РФ Сергей Шойгу. 4 сентября стало известно, что во время этого визита Шойгу предложил Ким Чен Ыну провести совместные военно-морские учения.

Относительно визита Ким Чен Ына в РФ стало известно недавно. Ожидается, что оба лидера будут находиться на кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке для участия в Восточном экономическом форуме, который запланирован на 10-13 сентября.

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