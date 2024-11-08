Этот склад, площадью почти 180 тыс. кв. м, обслуживал все магазины ретейлера в стране.

Шведская компания Ingka Group, которая является владельцем IKEA продала свой последний актив в России - склад в подмосковном Есипово. Этот дистрибьюторский цент был открыт в 2003 году. В 2019-м тогдашний гендиректор Ingka в РФ Патрик Антони говорил, что этот объект - "ключ для развития IKEA в России".

О соответствующей сделке рассказали "РБК" два источника на рынке коммерческой недвижимости и представители покупателя - бизнесмена Роберта Узилова. Как добавляется, этот склад, площадью почти 180 тыс. кв. м, обслуживал все магазины ретейлера в стране.

В марте 2022 года Ingka приостановила работу розничной сети в России и Белоруссии. Также закрытие коснулось фабрик, на которых производили товары. Уже в следующем году компания распродала все свои основные активы.

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Своды выкупили российский лесопереработчик "Лузалес" и компания кухонной мебели "Слотекс". Газпромбанк получил 14 торговых центров "Мега", а компания "КЛС-Химки" забрала себе штаб-квартиру IKEA в "Химки бизнес-парк".

По словам собеседника, после прекращения работы IKEA указанный склад не эксплуатировался. Пока неизвестно, кто именно его займет. Источники указывают, что сделка получила одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, которую возглавляет министр финансов Антон Силуанов.

Выход IKEA из России

В июне 2022 года одна из крупнейших торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA объявила о полном выходе из России из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Остатки товаров были распроданы, после чего магазины закрылись.

Впоследствии в Федеральной службе исполнения наказаний Свердловской области предложили заменить товары ушедших брендов мебелью, которую изготавливают заключенные во время трудовой адаптации.

В 2023 году стало известно, что белорусская компании Swed House, которая занимается продажей подделок на товары от шведской компании IKEA, откроется в России.

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