Регулирующий орган приказал вещателям противостоять "ненормальной эстетике".

Власти Китая запретили к показу часть развлекательных шоу, а также приказали телевещательным компаниям не продвигать "изнеженных мужчин".

"Вещательные и телевизионные учреждения не должны показывать айдол-шоу, развлекательные шоу и реалити-шоу, в которых участвуют дети знаменитостей", - цитирует китайского регулятора The Guardian.

Регулирующий орган также приказал вещательным компаниям противостоять "ненормальной эстетике", такой как "изнеженные, женоподобные мужчины", "вульгарные влиятельные лица", завышенная заработная плата звезд и исполнители с "упавшей моралью".

Власти утверждают, что новые правила призваны решить проблему нарушения артистами закона и морали, помочь в борьбе с хаосом в "сообществе фанатов", а также создать атмосферу любви к партии и стране, уважения к морали и искусству.

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Автор: Катерина Комолова