Вопрос введения санкций, если оно будет поставлено, остается "гипотетическим", сказала глава Еврокомиссии.

У Европейского Союза пока нет никаких доказательств того, что Китай планирует отправить летальное оружие России для войны с Украиной.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Anadolu Agency. "Мы все согласны с тем, что не должно быть никаких поставок оружия, и китайское правительство также объявило, что оно не будет их поставлять. Это то, что мы требуем, и это то, что мы наблюдаем", - заявил Шольц.

Глава Еврокомиссии подтвердила, что таких доказательств еще нет, однако наблюдать за этим нужно каждый день. Отвечая на вопрос о санкциях против Китая в случае таких поставок, она сказала, что на данный момент это "гипотетический вопрос".

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Китай подозревают в возможности оказания помощи РФ

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки неоднократно предупреждали Китай о недопустимости оказания летальной военной помощи России. Пекину сказали, что в таком случае он перейдет "красную линию".

В МИД Китая заявляли, что Соединенные Штаты "не имеют права читать лекции" в этом вопросе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и директор ЦРУ Уильям Бернс заявляли, что видят признаки того, что Пекин рассматривает возможность поставок оружия стране-агрессору. В то же время в СНБО Украины не видят таких признаков.

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