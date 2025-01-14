По мнению Лакийчука, Пекин будет добиваться свободы судоходства для своего флота в Арктической зоне.

Китай, который не имеет территориального выхода на Арктику, построил ледокольный флот, который входит в состав Народно-освободительной армии страны. По словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павла Лакийчука, Китай готовится к борьбе за Арктику и в этом его основной конкурент - Российская Федерация. Об этом он сказал в эфире "Эспрессо", отвечая на вопрос о заявлениях новоизбранного президента США Дональда Трампа о "покупке" Гренландии - острова, который расположен на крайнем северо-востоке континента, в Арктике.

Эксперт отметил, что заявления Трампа похожи на принцип "бей своих, чтобы чужие боялись" - неправильный подход, который наоборот - поощряет тиранов и нарушителей международного права действовать в свою пользу. По его словам, арктическая зона отличается от остальной части мирового океана. Она разделена на так называемые арктические сектора, в зависимости от расположения приарктических государств. Это США, Канада, Норвегия, РФ, которая имеет один из крупнейших секторов, и Дания, в составе которой - Гренландия.

"Уже давно размеры арктического сектора не определяют роль государства в борьбе за Арктику... В отличие от всех арктических государств, Китай за последние 10 лет построил военный ледокольный флот, который фактически включает около полудюжины негражданских ледоколов. Они в составе Народно-освободительной армии Китая, и имеют очевидную цель - борьбу за доминирование в Арктике", - отметил специалист.

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По его словам, Китай, несмотря на то, что не относится к приарктическим государствам, будет действовать другим способом, добиваясь свободы судоходства для своего флота в Арктической зоне.

"Кстати, первыми конкурентами для США выступают Россия и Китай. В тех случаях, когда затрагиваются интересы Китая, он действует жестко, подобно политике Трампа - бей своих, чтобы чужие боялись. Это будет первым актом "арктической драмы", - считает аналитик.

Трам намерен купить Гренландию - подробности

Как сообщал УНИАН, Датская разведка (PET) утверждает, что в 2019 году спецслужбы России подделали письмо, которое спровоцировало президента США Дональда Трампа заявить о возможной покупке Гренландии. PET заявила, что спецслужбы сфабриковали письмо от имени министра иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер. Письмо якобы было адресовано американскому сенатору Тому Коттону и содержало благодарность за "финансовую помощь", а также намерение ускорить проведение референдума о независимости Гренландии от Дании.

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