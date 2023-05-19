Китай намерен полностью прибрать к своим рукам бывшую советскую Среднюю Азию.

Правитель Китая Си Цзиньпин обнародовал масштабный план развития Центральной Азии – региона, где до недавнего времени доминировала Россия. Об этом сообщает Reuters.

Сегодня в Китае состоялся саммит "Китай – Центральная Азия", который собрал лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Хозяин саммита Си Цзиньпин заявил, что Китай готов взять на себя координацию стратегии развития этого региона – от укрепления внутренней и международной безопасности стран региона до строительства важных инфраструктурных проектов.

Также лидер КНР обещает приход в страны региона китайских компаний, которые дадут местным жителям дополнительные рабочие места. А вот местным правительствам Пекин обещает финансовую поддержку и гранты совокупно на сумму в 3,8 миллиарда долларов.

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"Своим участием Китай поставил себя в авангарде гонки за политическое влияние и энергетические активы в богатом ресурсами регионе, пока Россия отвлеклась на войну в Украине, а США ослабили свое присутствие здесь после вывода войск из Афганистана", – пишет Reuters.

Пять бывших советских республик с сетью торговых коридоров предлагают Китаю альтернативные маршруты для перевозки топлива, продовольствия и других товаров по маршруту "Китай – Европа" в случае сбоев в других местах.

Кроме того, этот саммит должен стать для Китая противовесом в информационной повестке дня на фоне проходящего параллельно саммита лидеров "Большой семерки", где Китай активно критикуют за сомнительную позицию по войне в Украине.

Геополитические амбиции Китая

В марте Си Цзиньпин открыто заявил, что Китай готовится к большой войне. Эти заявления подтверждаются рядом действий, направленных на укрепление личной власти Си в Китае и ростом расходов на китайскую армию. Очевидной причиной этой войны будет попытка Пекина овладеть Тайванем.

На этом фоне остается сомнительной позиция Китая по войне в Украине. Хотя Пекин утверждает, что заинтересован в мире и не хочет помогать ни одной из сторон, он ни разу не осудил сам факт российской агрессии и не потребовал (по крайней мере публично) от Москвы вывести войска из Украины. Это обстоятельство вызывает раздражение у Запада.

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