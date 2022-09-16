Государства региона начинают все больше ориентироваться на Европу в качестве торгового партнера.

На фоне войны в Украине государства Центральной Азии постепенно отворачиваются от России. Они боятся вторичных санкций и аппетитов Москвы, поэтому налаживают связи с Европой.

Такой информацией поделился портал Bloomberg в своем свежем расследовании.

Одним из главных примеров в материале стал Казахстан. Страна не поддержала войну России против Украины и отказалась стать партнером РФ для обхода санкций. Это могло бы повлечь за собой вторичные ограничения, которые ЕС и США наложили бы на страну.

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Когда связи с Россией нарушились, Казахстан постарался переориентироваться. Торговля страны с Германией и Узбекистаном выросла на 80 и 110% соответственно. Объемы все еще далеки от тех, которые были во время ведения бизнеса с РФ. Но этого уже достаточно, чтобы ФРГ обратила внимание на регион в рамках изменения глобальных торговых путей. Тем более что в Центральной Азии находятся существенные запасы нефти и газа, а замена российских энергоресурсов — одна из центральных задач Европы.

Вторая причина переориентации — нежелание попасть под прицел Путина и разделить судьбу Украины. Министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба в интервью узбекским СМИ сообщил, что в случае поражения ВСУ Узбекистан и другие государства Центральной Азии "будут следующими".

На этом фоне Казахстан пытается наладить отношения с Турцией, Катаром и Саудовской Аравией. Пока что в регионе ключевыми игроками остаются Китай и РФ. Однако война в Украине уже изменила баланс влияния Москвы. В будущем ЕС наладит связи с регионом через Каспийское море и Анкару. Правда, так просто отвернуться от Российской Федерации Казахстан пока не может. Более трети экспорта страны отправляется именно агрессору.

"Казахстан не может просто бросить Россию: он слишком зависит от нее в бизнесе, торговых путях и — по иронии судьбы — в безопасности. И Москва ясно дала понять, что она может создать проблемы для Казахстана на многих фронтах", — заявил Крис Тук, директор по политическим рискам лондонской компании J.S. Held, глобальной консалтинговой фирмы.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что Казахстан на год приостановил экспорт оружия. Причины такого решения не оглашались, но они могут быть связаны с нежеланием поддерживать российскую агрессию в Украине.

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