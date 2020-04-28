Трамп сообщил о состоянии Ким Чен Ына

По словам Трампа, он имеет точное представление о том, как сейчас себя чувствует Ким Чен Ын.

Президент США Дональд Трамп рассказал о состоянии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на брифинге в Белом доме.

Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Трампа, он имеет точное представление о том, как сейчас себя чувствует Ким Чен Ын. «Но я не могу сейчас говорить на данную тему», - заявил американский президент.

Также Трамп выразил надежду на то, что у северокорейского лидера «все хорошо», и предположил, что информация о Ким Чен Ыне станет известна «в не очень отдаленном будущем».

Напомним, последние сутки медиа со ссылкой на различные источники сообщают о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после операции на сердце.

Руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.