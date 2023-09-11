Скоро лидер КНДР и российский диктатор встретятся, сообщили в Кремле.

Российский диктатор Владимир Путин пригласил в РФ лидера КНДР Ким Чен Ын.

Глава КНДР скоро совершит визит в Россию, сообщил официальный Telegram-канал Кремля, который называется "Кремль. Новости".

"По приглашению... Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию…", - отмечается на канале.

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Ким Чен Ын едет в Россию - что сообщалось ранее

11 сентября СМИ писали, что роскошный бронепоезд лидера КНДР уже начался двигаться по направлению к российскому Владивостоку. Журналисты выяснили, что Ким Чен Ын и Владимир Путин могут встретиться 13 сентября.

11 числа также стало известно, что российский диктатор прибыл во Владивосток, чтобы поучаствовать во "Восточном экономическом форуме", и будет находиться в этом городе два дня.

Агентство Bloomberg узнало, что, если РФ и КНДР договоряться о сотрудничестве в военной сфере, то поставки боеприпасов российской стороне вряд ли будут решающими в краткосрочной перспективе, но облегчат россиянам продолжение войны с Украиной на истощение.

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