Также будет вестись работа над лицензиями для некоторых видов артиллерии.

Во время саммита в Париже на этой неделе Украина смогла договориться о доступе к разведывательным данным и складам с боеприпасами европейских партнеров, а также о получении лицензий на производство систем ПВО. Об этом во время брифинга сообщил президент Владимир Зеленский.

Так, комментируя переговоры с европейскими партнерами, глава государства заявил, что был получен "очень правильный и четкий результат".

В частности, по его словам, кроме объявленного Францией нового оборонного пакета для Украины на 2 миллиарда евро, со всеми лидерами было договорено о важных дополнительных пакетах оборонной помощи для Украины. Конкретные детали по этому поводу будут озвучены во время следующего заседания в формате "Рамштайн" в апреле.

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"Это еще одна договоренность, что будет "Рамштайн" в апреле месяце. Все сделают для этого все. За организацию будет ответственна Великобритания и Германия", - отметил Зеленский.

Кроме того, с некоторыми странами была достигнута договоренность "о расширении доступа Украины к разведданным, доступа к соответствующим технологиям и спутникам, которые имеют наши европейские коллеги". Президент пояснил, что это европейская инициатива.

"Мы договорились с некоторыми лидерами относительно нашего украинского доступа к их складам с боеприпасами. Мы договорились о лицензии на производство противовоздушной обороны, а также будем работать над лицензиями для некоторых видов артиллерии", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, было договорено об инвестициях в производство украинских дронов и ракет.

"Мы договорились срочно - на это даем неделю - провести встречу в Украине в узком кругу представителей Генштабов, пока основных стран, которые на 100% будут готовы к контингенту на территории Украины. Сначала не все они приедут. Мы приглашаем узкий круг. Франция, Великобритания и Украина точно будет. Это такой треугольник в этом вопросе", - сообщил Зеленский.

В частности, украинская сторона ознакомит партнеров с инфраструктурой, проработает общее видение. Затем после встречи военных планируются встречи на уровне советников по национальной безопасности.

Украинский саммит в Париже

Как писал УНИАН, на этой неделе в Париже состоялся саммит европейских лидеров, посвященный обсуждению дальнейшей поддержки Украины и вопросов европейской безопасности.

По итогам переговоров президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "коалиция желающих" стран будет продолжать поддерживать Украину в войне против России и способствовать сохранению мира после ее окончания. В частности, по его словам, некоторые государства рассматривают возможность введения миротворческих сил на территорию Украины после окончания боевых действий.

Также была достигнута договоренность, что Европу за столом переговоров с Россией будут представлять Франция и Великобритания. Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность европейского единства и подчеркнул, что никто не будет дарить России украинские земли.

Поскольку перед саммитом стало известно о предварительной договоренности США и России ослабить часть санкций, лидеры Европы сделали ряд жестких заявлений, в которых отвергли возможность ослабления санкционной петли, пока идет война.

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