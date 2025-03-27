Частичного снятия санкций Россия требует как условие для перемирия на море.

Сегодня в Париже проходит саммит европейских лидеров, посвященный вопросам поддержки Украины. Во время общения с прессой политики заявили, что время снимать санкции с России еще не пришло.

Заявление Кира Стармера

"Россия пытается затянуть [переговоры о мире], играет в игры, и мы должны абсолютно четко это понимать", - сказал британский премьер Кир Стармер, которого цитирует The Guardian.

По его словам, участники саммита согласились с тем, что Киеву нужна большая поддержка, "чтобы убедиться, что Украина занимает самую сильную возможную позицию как сейчас, так и в дальнейших переговорах".

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Стармер также говорит, что была "полная ясность, что сейчас не время для снятия санкций".

"Наоборот, мы обсуждали, как мы можем усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США, чтобы привлечь Россию к переговорам путем дальнейшего давления со стороны этой группы стран", - сказал он.

По его словам, на встрече также обсуждались дальнейшие "военные и оперативные" планы по поддержке любого прекращения огня и мира в Украине "на земле, в воздухе или на море".

Заявление Эммануэля Макрона

О том, что время для снятия санкций с России еще не пришло, заявил и хозяин саммита Эммануэль Макрон, которого цитирует Sky News.

"Не может быть снятия санкций до установления мира", - сказал он и добавил, что "коалиция желающих" имеет целью "сохранение экономического давления на [российский] теневой флот и на некоторые промышленные мощности, и мы будем оставаться мобилизованными в этом вопросе".

Заявление Олафа Шольца

Отмена российских санкций была бы "серьезной ошибкой", считает канцлер Германии Олаф Шольц, который дорабатывает последние дни на посту. Он раскритиковал Москву за то, что она "всегда добавляет" условия к тому, что обсуждается, заставляя его сделать вывод, что Россия "сейчас не заинтересована в настоящем мире".

"Нет смысла отменять санкции до достижения мира", - сказал он.

Заявление Владимира Зеленского

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече лидеров по поддержке Украины в Париже напомнил, что война до сих пор продолжается, и это происходит только по вине России.

По его словам, российская позиция проста - продолжать войну, продолжать атаковать и затягивать дипломатию. "Сейчас на столе есть предложения США, в частности относительно полного и безусловного прекращения огня. Мы согласились на это. Но, конечно, Россия отказалась и выдвинула кучу абсурдных условий, которых никто не просил", - сообщил Зеленский.

Также, как добавил президент Украины, то же самое и с идеей о прекращении огня в Черном море, потому что "Россия пытается навязать нашим партнерам свои условия, но эти условия нереалистичны".

"Снятие санкций с России сейчас стало бы катастрофой для дипломатии. Санкции - один из немногих реальных инструментов, которые есть у мира, чтобы склонить Россию к серьезным переговорам. Что еще есть, кроме санкций? Если санкции будут ослаблены и Россия нарушит соглашение, процесс возвращения санкций будет невероятно медленным и сложным. И к тому времени многие просто перестанут верить, что санкции действительно работают", - подчеркнул Зеленский.

Россия требует отменить часть санкций

Как писал УНИАН, в начале недели в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США, по итогам которых обе стороны изложили свою версию достигнутых договоренностей. Американцы сообщили, что они договорились с россиянами о запрете ударов по энергетике и о перемирии на море. Частью последнего должны стать досмотры торговых судов. Также американцы пообещали поспособствовать возвращению российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Позже свое заявление обнародовала Москва. И в нем в дополнение к тому, о чем сообщили американцы, также содержится утверждение, что перемирие на море станет возможным только после того, как с России снимут все санкции, касающиеся агропромышленного сектора, рыбалки и сельхозудобрений.

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