Никита Шендеровский

Никто не будет дарить Путину украинские земли, подчеркнул президент Украины.

Украинская позиция четкая и она предусматривает присутствие Европы за столом переговоров по окончанию войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции по результатам встречи с лидерами стран в Париже.

"Мы не рассматриваем альтернатив, это наша четкая позиция. Европа очень большая и она должна иметь четкое представительство за этим столом переговоров. Сегодня мы все договорились, что Европу будут представлять Франция и Великобритания. Макрон и Стармер. Я считаю, что это также важно. И мы хотим этот сигнал передать другим партнерам, безусловно Соединенным штатам Америки. И я думаю, что каждый из таких саммитов будет нам более четко показывать наши шаги", - сказал он.

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Зеленский добавил, что во время встречи в Париже у каждого лидера страны был свой взгляд. Однако всех их объединяла идея поддержки и предоставления гарантий безопасности Украине.

"Очень важно, что они на нашей стороне. И стойкие, чтобы не сдавать интересы Украины, уважая нашу территориальную целостность и суверенитет. Не признавая юридически ни одну из территорий, которую Россия оккупировала российской. Это также очень важно, потому что из США мы слышали сигналы о тех или иных компромиссах. И здесь очень важно, чтобы была объединенная позиция на европейском континенте. Никто не будет дарить ни Путину, ни России наши земли", - добавил президент Украины.

Гарантии безопасности для Украины - важные новости

Ранее в США заявляли, что Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы получить гарантии безопасности. По словам советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Волца, мирное соглашение между Украиной и РФ будет включать соглашение о добыче полезных ископаемых, а также отказ Украины от части своих территорий.

Кроме этого, народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета экономического развития Галина Янченко рассказала, что Украина может получить такие же гарантии от США, как Израиль и Тайвань. По ее словам, США ведут прагматичную внешнюю политику, и сегодня - особо этого не скрывают.

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