Только Франция и Великобритания согласились ввести "силы успокоения" в Украину в случае завершения войны.

Европейские страны обещают поддержку Украине, но не могут прийти к согласию относительно возможного ввода войск, пишет The New York Times поитогам саммита "коалиции желающих".

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что возможность отправки европейских войск в Украину после завершения войны все еще рассматривается. В то же время конкретных деталей пока нет.

Во время пресс-конференции после встречи европейских лидеров в Париже Макрон заявил, что "коалиция желающих" стран будет продолжать поддерживать Украину в войне против России и способствовать сохранению мира. Некоторые государства рассматривают вариант введения сил успокоения на территорию Украины после окончания боевых действий.

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Однако Макрон признал, что формат такой миссии еще не определен, а также не было предоставлено конкретной информации о том, какие страны готовы присоединиться к этому проекту:

"Нам нужно ускорить переговоры, чтобы достичь прекращения огня, нам нужно ускорить нашу способность финансировать и доставлять оружие, а также подготовить планы для украинской армии и сил успокоения".

Однако после длительных обсуждений только Франция и Великобритания выразили поддержку этой идее, тогда как Россия резко ее отвергла. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала возможное развертывание европейских сил "военным вмешательством в Украину под видом миротворческой миссии" и заявила, что "это может привести к прямому военному столкновению между Россией и НАТО".

Макрон заверил, что европейские войска не будут находиться на передовой и не будут выполнять функции мониторинга или обеспечения перемирия. Он предположил, что такие задачи могут выполнять миротворцы ООН или другие независимые наблюдатели, тогда как европейские силы будут расположены дальше от фронта с целью сдерживания России. Также они будут участвовать в подготовке и поддержке украинских военных.

Президент Франции признал, что среди европейских лидеров нет единства по вопросу "сил успокоения". Например, Италия рассматривает возможность отправки войск только в рамках миссии ООН, а Польша вообще отвергает такую идею. В то же время Франция и Великобритания уже планируют направить военные делегации в Украину для разработки дальнейших стратегий относительно украинской армии и формирования сил успокоения. Ожидается, что более подробная информация появится примерно через месяц.

"Именно эти обмены между военными будут определять расположение, количество сил, чтобы сделать процесс надежным... Еще ничего не исключено. Мы рассматриваем море, воздух и землю", - сказал Макрон.

"Коалиция желающих" - другие решения

Встреча в Париже стала продолжением предыдущих переговоров лидеров и военных командующих Франции и Великобритании, которые активно поддерживают Украину, несмотря на неопределенность позиции США. Европейские лидеры также подтвердили намерения увеличить краткосрочную военную помощь Украине, в частности путем ускорения выплаты кредитов, обеспеченных замороженными российскими активами.

"Мы также единогласно согласились, что сейчас не время отменять санкции, какими бы они ни были", - заявил Макрон.

Между тем Кремль пообещал выполнять определенные условия соглашения о прекращении огня в Черном море, достигнутого на этой неделе, но только при условии отмены западных ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции. Однако европейские страны отвергли эти требования.

"Очевидно, что россияне занимаются филибустьерством", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Специальный посланник президента Трампа Стив Уиткофф раскритиковал идею развертывания европейских сил в Украине. В то же время администрация Трампа неоднократно упрекала европейские страны за недостаточный вклад в собственную безопасность. Сам Дональд Трамп не выражал готовности предоставить Украине американские гарантии безопасности, что, по словам Стармера, является ключевым условием для большинства европейских стран, рассматривающих возможность отправки военных контингентов.

Макрон отметил, что поддержка со стороны США остается важным фактором, но Европа должна быть готова действовать самостоятельно: "Вы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему".

Он также сообщил, что перед встречей провел телефонный разговор с Трампом и планирует снова проинформировать его об итогах переговоров. Макрон намекнул, что Россия может пытаться использовать ситуацию в своих интересах, в частности отказываясь от четких ответов о прекращении огня. Макрон сказал:

"Если такого четкого ответа от России не будет, президент Трамп почувствует себя обманутым, преданным, и тогда ему придется отреагировать".

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи выразил удовлетворение ее результатами, отметив важность европейских обещаний инвестировать в производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, а также поддерживать санкционное давление на Россию.

"Я думаю, что все лидеры заряжены. Я верю, что они нас не покинут и будут продолжать поддерживать Украину".

Саммит "коалиции желающих" - последние новости

Напомним, объединение стран, которые добровольно оказывают поддержку Украине в противостоянии российской агрессии и способствуют установлению справедливого мира, возглавляют Франция и Великобритания.

В "коалицию желающих" входят около 30 государств, в частности европейские страны, а также Турция и Канада. Соединенные Штаты Америки не принимают непосредственного участия в этой инициативе.

Кроме того, 10 марта в Париже состоялся саммит военных представителей, посвященный обсуждению создания международных сил безопасности для Украины. Американских представителей на эту встречу не пригласили.

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