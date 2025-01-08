Женщин казнили в частности за убийство мужчин во время самозащиты.

В Иране в течение прошлого года был казнен 901 человек, среди них 31 женщина. Как сообщает Офис ООН по правам человека, это на полсотни человек больше, чем было казнено в предыдущем году и вообще больше всего с 2015 года.

Большинство казненных были осуждены за преступления, связанные с наркотиками. Но среди этих жертв также были политические диссиденты и участники массовых протестов 2022 года. Также в ООН обеспокоены ростом количества казненных женщин.

Пресс-секретарь офиса ООН по правам человека Лиз Тросселл заявила журналистам на брифинге в Женеве, что большинство дел против женщин касались обвинений в убийствах. Значительное количество этих женщин были жертвами домашнего насилия, детских браков или принудительных браков. Например, одна из казненных женщин, была осуждена за убийство своего мужа, который хотел изнасиловать ее дочь, рассказала Reuters представительница ООН.

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Ситуация в Иране: последние новости

Как писал УНИАН, ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Иран является главной стратегической проблемой и вызовом безопасности на всем Ближнем Востоке.

Также мы рассказывали, что у Байдена обсуждали возможность удара по ядерным объектам Ирана. Соответствующее совещание в Белом доме не было вызвано новыми разведданными и не имело целью завершиться четким решением Байдена.

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