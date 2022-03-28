Множество жителей Казахстана возмутились словами радиоведущей и призвали уволить сотрудницу, позволившую себе такую грубость. Впоследствии женщина осталась без работы.

В Казахстане разгорелся скандал из-за ведущей новостей радиостанции "Европа Плюс Казахстан". Любовь Панова на фоне военного вторжения России в Украину, отвечая на комментарий в соцсети, открыто призвала президента РФ Владимира Путина прийти и навести порядок в стране.

Как пишет Обозреватель, главу Кремля женщина назвала "дядей Вовой". Она осудила патриотов Казахстана и сказала, чтобы они "закрыли рты", а поддерживающий Панову комментатор написал, чтобы они "ехали обратно в аулы, из которых вылезли".

Множество жителей Казахстана возмутились словами радиоведущей и призвали уволить сотрудницу, позволившую себе такую грубость.

Вместе с тем на странице "Европа Плюс Казахстан" в Facebook написали, что позиция Пановой "не имеет ничего общего с политикой радиостанции". Там также пообещали, что публичные высказывания их ведущей будут рассмотрены на дисциплинарном комитете компании.

"Информационная политика "Европы Плюс Казахстан" строится на таких незыблемых ценностях как интернационализм, суверенитет и благополучие Казахстана", – сказано в сообщении.

Позже, как сообщила "Медиазона", радиоведущую уволили с работы. Согласно официальному сообщению радиостанции, трудовые отношения с Пановой прекращены 28 марта.

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