Владелица свиньи отметила, что ее любимица уже создала более 400 работ.

Картину "Дикие и свободные", которая создала известная свинья-художница Пигкассо из ЮАР, пустили с молотка. За "свино"-шедевр выручили 26572 доллара.

Об этом сообщает Daily Mail.

Свинь-художница создала шедевр за несколько недель. Для работы были использованы акриловые краски синего, зеленого и белого цветов.

По словам хозяйки художницы Джоан Лефсон, она лишь хотела рассказать миру о таланте своей любимице, но крайне неожиданно свинья создала шедевр. Картина по вырученной сумме побила рекорд шимпанзе, за работу которого в 2005 году отдали 18600 долларов.

Читайте такжеКартину Моне продали на аукционе за четыре минуты: покупатель отдал более $50 млн"Я хотела, чтобы Пигкассо создала то, чего никогда раньше не делала. Огромный, невероятно крупный холст, который может бросить вызов внутренней ценности произведения искусства, созданного животным", - рассказала девушка.

Картину "Дикие и свободные" купил коллекционер из Германии Петер Эссер.

Свинью-художницу Джоан спасла в 2016 году с бойни Кейптауна в месячном возрасте. С тех пор свинья-художница создала более 400 уникальных произведений.

Как ранее сообщал УНИАН, на аукционе "Sotheby'S", который провели в Лас-Вегасе, продали 11 работ Пикассо. Самым дорогим лотом оказалось полотно "Женщина в красно-оранжевом берете", на котором художник изобразил свою возлюбленную Мари-Терезу Вальтер. Его продали за 40 миллионов долларов.

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Автор: Анастасия Горбачева