Эта сумма стала рекордной для работ художницы, предыдущий рекорд составлял $8 млн.

Коллекционер Эдуардо Ф. Константини купил автопортрет художницы Фриды Кало под названием "Диего и я" 1949 года на аукционе Sothebey's за $34,9 млн.

Эта сумма стала рекордной для работ художницы, предыдущий рекорд составлял $8 млн.

Купивший картину коллекционер является основателем музея латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе, рассказали в Sothebey's. ""Диего и я"...— это последний "бюстовый" автопортрет Кало, завершенный перед ее смертью в 1954 году",— говорится в сообщении в Twitter аукционного дома.

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Накануне, 16 ноября, на аукционе Sothebey's также продали картину Джексона Поллока "Номер 17" 1951 года за $61,2 млн. Это стало новым рекордом для американского художника-абстракциониста.

Кто такая Фрида Кало

Фрида Кало (1907–1954) — мексиканская художница, наиболее известная своими автопортретами. Написала более 140 картин маслом, из которых 60 были автопортретами.

В работах Кало заметно сильное влияние народного мексиканского искусства, культуры доколумбовых цивилизаций Америки. Ее творчество насыщено символами и фетишами. Большое влияние на стиль живописи Фриды Кало оказал её муж, художник Диего Ривера.

Картина "Корни" выставлялась в 2005 году в лондонской галерее Tate, а персональная выставка Кало в этом музее стала одной из самых удачных в истории галереи — ее посетили около 370 тыс. человек.

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Автор: Ирина Погорелая