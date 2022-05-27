По словам Нехаммера, российский диктатор якобы заявил о готовности обсуждать обмен пленными.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов активнее обсуждать с Украиной обмен пленными.

Об этом сообщает CNN.

"С президентом Путиным обсуждался также вопрос обмена пленными, которого в настоящий момент нет. Российский президент заверил, что он готов снова активнее обсуждать эту тему на переговорах с Украиной и что здесь необходимо достигнуть прогресса", - сказал Нехаммер после телефонного разговора с российским президентом.

По словам канцлера, Путин также выразил готовность обеспечить "свободный доступ" Международного комитета Красного Креста к военнопленным при условии, что такой же доступ будет предоставлен российским военнопленным в Украине.

Ранее сегодня стало известно о телефонном разговоре австрийского канцлера с президентом РФ. Главной темой переговоров стала война в Украине.

Как сообщал УНИАН, в МИД Турции рассказали, что сейчас в переговорном процессе между Россией и Украиной "наблюдается застой". Обсуждается лишь обмен пленными, а беседы о прекращении огня отошли на второй план.