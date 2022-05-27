Карл Нехамер пригрозил отобрать у российского "Газпрома" газохранилища в Хайдахе.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главной темой переговоров стала война в Украине.

Об этом сообщило издание Kleine Zeitung.

Неххамер пригрозил Путину потерей газохранилища в Хайдахе, если "Газпром" не будет его заполнять.

"Австрия откроет газохранилище в Хайдахе другим компаниям, если российский "Газпром" не воспользуется им", - заявил австрийский канцлер.

По его словам, целью переговоров была необходимость выяснить, можно ли найти гуманитарные решения войны в Украине. При этом он заявил, что Путин якобы готов обсудить обмен пленными с Украиной.

В свою очередь в Кремле заявили, что Путин "дал оценку ситуации в контексте ведущейся "специальной военной операции по защите Донбасса" и рассказал о безопасности судоходства в Азовском и Черном морей". Кроме того, он заявил о "необходимости скорейшего разминирования портов украинской стороной".

"Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины", - указано в сообщении.

По словам Путина, Россию якобы безосновательно обвиняют за срыв поставок продукции в мире.

Как ранее сообщал УНИАН, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия пока не может отказаться от российского газа это произойдет, вероятно, через несколько лет.

Вместе с тем президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал к быстрому уменьшению зависимости от российского газа.

27 апреля Вена отказалась платить России рублями за газ, как того требовали в Кремле из-за санкций и запрета поставлять евро и доллары в РФ.

В вою очередь Неххамер пригрозил забрать у "Газпрома" хранилища в Зальцбурге. По его словам, Австрия должна подготовиться к прямому вмешательству там, где это нужно, хотя он и не сторонник национализации. Также Вена заморозила активы российских олигархов на сумму 254 миллиона евро.

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