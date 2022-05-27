"Метинвест" обвинил Россию в пиратстве и нарушении законов и обычаев войны в виде мародерства, что является тяжкими международными преступлениями.

Россия планирует незаконно вывезти из Мариуполя с целью дальнейшей продажи металлургическую продукцию местных предприятий, которые принадлежат украинской группе компаний "Метинвест".

Об этом говорится в заявлении компании.

Как отмечают в компании, на момент полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, в порту Мариуполя была сконцентрирована металлургическая продукция, произведенная на предприятиях группы "Метинвест" – металлургических комбинатах "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Указанная металлургическая продукция должна была быть экспортирована покупателям из разных стран, в частности, Испании, Италии, Бельгии, Греции, Португалии и Турции.

В то же время, отмечают в компании, на момент начала военного вторжения в акватории Мариупольского порта было зафиксировано несколько коммерческих судов: SMARTA (Либерия), AZOV CONCORD (Мальта), AZBURG (Доминика), TZAREVNA (Мальта), BLUE STAR I (Панама) и LADY AUGUSTA (Ямайка), на которые уже было загружено 28 тысяч тонн металлургической продукции.

"Существует высокий риск, что указанные суда оккупанты используют для похищения и незаконного вывоза металлургической продукции, которая принадлежит группе "Метинвест". Незаконные действия по захвату и возобновлению работы Мариупольского порта явно свидетельствуют о том, что указанную металлургическую продукцию оккупанты могут вывозить ориентировочно в порты в Ростове, Таганроге, Новороссийске, Туапсе и оккупированном Севастополе с целью дальнейшей незаконной продажи украденной продукции в страны Африки и Азии, которые не поддерживают санкционной политики в отношении страны-агрессора – Российской Федерации", – говорится в заявлении.

При этом в "Метинвесте" отмечают, что, согласно международному праву и законодательству Украины, действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции группы имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде мародерства, которые являются тяжкими международными преступлениями.

В ответ на такие действия, группа "Метинвест" собирается принять все возможные законные усилия для привлечения виновных лиц и их подельников к строгой юридической ответственности.