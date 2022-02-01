В правительстве отмечают, что в Украине существует риск вооруженного конфликта.

Канадское правительство призывает всех своих граждан покинуть территорию Украины.

Также власть Канады просит избегать любых поездок в Украину. Соответствующую информацию опубликовали на сайте правительства.

"Избегайте любых поездок в Украину из-за постоянных угроз со стороны России и риска вооруженного конфликта. Если вы находитесь в Украине, вы должны уехать, пока доступны коммерческие средства", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПосольство США предложило американцам пути эвакуации из УкраиныВ правительстве отмечают, что в Украине существует риск вооруженного конфликта.

"С ноября 2021 года усилились угрозы со стороны России и наращивание военной мощи у границы с Украиной и в незаконно оккупированном Крыму. Условия безопасности непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения", - уверены в канадском правительстве.

В заявлении также сообщают, что военные действия России в Украине могут нарушить транспортные маршруты и услуги по всей стране.

"Рейсы могут быть сорваны или отменены в короткие сроки, что приведет к задержке вылета. Они также могут стать дефицитными, что затруднит ваш выезд из страны. Доступ к телекоммуникациям также может быть прерван в любое время", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Канада временно отозвала второстепенный персонал из своего посольства в Украине. Министерство временно отозвало из Украины второстепенных канадских сотрудников и членов их семей.

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