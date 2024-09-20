Эта встреча с украинским лидером станет седьмой для нее.

Вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что на следующей неделе у нее состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Харрис написала в сети X (бывший Twitter).

Она напомнила, что эта встреча с украинским лидером станет седьмой для нее.

"На следующей неделе в Белом доме я в седьмой раз встречусь с президентом Украины Зеленским. Президент Байден и я четко заявили: наша преданность украинскому народу, который борется за свою свободу, является непоколебимой", - отметила Харрис.

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Обновлено в 20.30. В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что сейчас идет активная подготовка к переговорам в Штатах.

"Это президент Байден, представители обеих партий в Конгрессе, рассчитываем на встречи и с обоими кандидатами в президенты Соединенных Штатов. Мы в Украине всегда будем благодарны Америке за поддержку нашей независимости – за всю оказанную помощь, чтобы Украина выстояла в этой войне", - сказал он. он.

Президент напомнил, что во время визита будет представлен конкретный план, как Украине в этой войне не просто выстоять, не просто держать уровень сопротивления, как сейчас, но сейчас усилиться – усилиться так, чтобы реально приблизить справедливый мир, реально приблизить победу.

"Украина рассчитывает на эту поддержку очень", – рассказал глава государства.

Визит Зеленского в США

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники писал, что во время своего визита в Штаты украинский лидер будет настаивать на членстве Украины в НАТО и Европейском Союзе.

Кроме того, Зеленский собирается заключить соглашения об экономике и безопасности, а также обсудить поставки оружия для ВСУ в рамках своего Плана победы.

Отмечалось, что глава украинского государства хочет представить свой план американскому коллеге Джо Байдену, когда они встретятся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Также он планирует поделиться планами с Харрис и экс-президентом и ее оппонентом на выборах Дональдом Трампом.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты уже ознакомились с планом президента Владимира Зеленского по окончанию войны.

"Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать. И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке", - рассказала она. Томас-Гринфилд добавила, что США никогда не теряли надежды найти путь к миру.

20 сентября Зеленский сообщил, что график Плана победы, который на следующей неделе будет представлен во время поездки в США,рассчитан на принятие быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре. Он отметил, что намерен быть последовательным человеком и все детали плана победы будет обсуждать с президентом США Джо Байденом.

Кроме того, глава государства проинформировал, что стремится узнать о видении завершения войны от кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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