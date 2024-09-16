ФБР подключилось к расследованию предполагаемого покушения на Трампа во Флориде.

Вице-президент США и кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис заявила, что ее проинформировали о стрельбе, произошедшей на поле для гольфа Трампа ранее.

"Меня проинформировали о сообщениях о выстрелах, которые были произведены вблизи бывшего президента Трампа и его собственности во Флориде", - написала она в соцсети X.

Харрис отметила, что она рада, что Трамп в безопасности и добавила, что "насилию нет места в Америке".

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Трамп после инцидента отправил письмо спонсорам его предвыборной кампании, в котором подтвердил, что с ним все в порядке.

"Меня ничто не остановит. Я никогда не сдамся!" - написал он в письме.

Сенатор Линдси Грэм сообщил, что разговаривал с бывшим президентом Трампом после того, как сегодня утром возле его поля для гольфа прозвучали выстрелы, в сообщении на X.

"Он в хорошем расположении духа и полон решимости спасти нашу страну как никогда. Он один из самых сильных людей, которых я когда-либо знал", - сказал сенатор Грэм.

ФБР подключилось к расследованию предполагаемого покушения на Трампа во Флориде, сообщает Fox News.

"Покушение" на Трампа - детали

На Трампа совершено очередное покушение, заявила конгрессмен Марджори Тейлор-Грин. По ее словам, экс-президент "цел и невредим". Стрельба произошла, рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич во Флориде, когда Трамп оттуда выходил.

Стрельбу возле гольф-клуба Трампа открыл сотрудник Секретной службы США, который заметил "подозрительного человека" с оружием, сообщает New York Post. В итоге "подозрительный человек" был задержан.

По данным New York Post, Трампу ничего не угрожало - стрельба произошла за пределами клуба.

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