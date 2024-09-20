Речь идет о необходимых решениях, которые должны одобрить партнеры Украины, и в частности, Соединенные Штаты.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что график Плана победы, который на следующей неделе будет представлен во время поездки в Соединенные Штаты Америки, рассчитан на одобрение быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре.

Как передает корреспондент УНАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Зеленский отметил, что намерен быть последовательным человеком и все детали плана победы будет обсуждать с президентом США Джо Байденом.

"Потому что, в большинстве своем, решения по плану зависят именно от него. Также и от других союзников. Но, там есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины очень надеется, что Байден поддержит этот план.

"Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров. План рассчитан на решения, которые должны произойти, начиная с октября до декабря месяца, и не затягивать эти процессы. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план сработает", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства уточнил, что речь идет о графике начала поддержки плана победы.

"План победы" Зеленского

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом планирует представить ему план победы Украины. В него входят четыре основных пункта и еще один, который потребуется после войны.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты уже ознакомились с планом президента Владимира Зеленского по окончанию войны и считают, что "он может сработать".

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что "План победы" Украины - это четкое понимание того, что означает современная война. Он содержит блоки общих положений.

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