Президент Украины планирует ознакомить союзников с планом победы.

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, во время своего визита в Штаты украинский лидер будет настаивать на членстве Украины в НАТО и Европейском Союзе.

Кроме того, Зеленский собирается заключить соглашения об экономике и безопасности, а также обсудить поставки оружия для ВСУ в рамках своего Плана победы.

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Как отмечается, глава украинского государства хочет представить свой план американскому коллеге Джо Байдену, когда они встретятся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН позже в этом месяце. Также он планирует поделиться планами с Харрис и экс-президентом и ее оппонентом на выборах Дональдом Трампом.

План победы Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, представители Госдепа на прошлой неделе ознакомились с элементами плана победы Украины в войне.

BILD утверждал, что кроме ударов вглубь России "план победы" предусматривает готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня и "временное замораживание ситуации". В Офисе президента заявили, что это фейк.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты уже ознакомились с планом Зеленского и считают, что "он может сработать".

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