Зеленский хочет, чтобы Трамп раскрыл ему свое видение завершения войны

На следующей неделе Зеленский во время визита в США планирует провести отдельные встречи с Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет узнать о видении завершения войны от кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

"Относительно Дональда Трампа, конечно, я хочу понять, как он это видит", - подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос о том, хочет ли узнать от Трампа детали о его плане завершения войны.

Отдельно Зеленский сказал, что не видел стратегический отчет президента США Джо Байдена о войне, поданный им в Конгресс США.

Зеленский готов с удовольствием узнать детали этого отчета, если Байден поделится этой информацией.

"Что касается нашего плана, вы знаете, вчера мне журналист задал один вопрос и сказал: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть ли у вас план "Б"?" И

Я абсолютно откровенно ответил: а мы уже в плане "Б". Мы в нем живем и боремся. У нас никогда не было плана "А". Потому что план "А" был, чтобы не допустить полномасштабное вторжение", - сказал Зеленский.

По его словам, план "А" касался того, чтобы усилить Украину оружием и превентивно ввести санкции против России, чтобы "она боялась даже мысли о полномасштабном вторжении".

Как известно, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки. Глава государства выступит на Генеральной Ассамблее ООН, встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, а также с украинской общиной.

При этом, на полях Генассамблеи Президент проведет двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

В частности, Зеленский встретится с президентом США Джозефом Байденом и представит ему План победы. Глава Украинского государства рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины ради свободы.

Также, Зеленский планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м президентом США Дональдом Трампом.

План Трампа по окончанию войны в Украине

12 сентября кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс рассказал, каким видит план Трампа по завершению войны в Украине.

По его словам, мирное урегулирование "будет иметь примерно такой же вид, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы РФ не вторглась снова".

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, такой вброс был проверкой реакции. Он выразил мнение, что это этап проб и ошибок команды Трампа, у которой реального плана, "как можно судить, - нет".

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