Речь идет о ракете, запущенной с территории Газы 17 октября. Сейчас продолжаются дискуссии, кто запустил боеголовку - террористы или войска Израиля.

Ракета, которую запустили по госпиталю сектора Газа, расположенном в районе Аль-Ахли 17 октября, вероятно, разорвалась в воздухе.

Больница была повреждена в результате падения одного из обломков боеголовки. Об этом заявляет CNN, по итогу анализа своих экспертов. Там назвали соответствующий сценарий наиболее вероятной причиной взрыва, который произошел на территории больницы.

Там подчеркивают, что палестинские боевики и правительство Израиля до сих пор спорят, кто именно является виновным в смерти сотен палестинцев, погибших в результате удара по госпиталю. В то же время судебно-медицинский анализ общедоступных изображений, видеозаписей, а также снимков спутника, открыл ряд новых доказательств, которые позволяют заявить именно об этой версии событий, подчеркивает издание.

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"Анализ CNN показывает, что ракета, запущенная с территории Газы, разорвалась в воздухе, и что взрыв в больнице стал результатом частичного приземления ракеты на больничный комплекс", - сообщила репортер в новостном выпуске телеканала.

В то же время в CNN отмечают, что ни один вывод относительно этой трагедии не может быть окончательным без детального осмотра места удара и анализа собранных там доказательств.

Эксперты по оружию и взрывчатке, имеющие многолетний опыт работы в соответствующей области, просмотрели визуальные кадры с моментом взрыва. Они также согласны с тем, что версия о взрыве ракеты в воздухе и падении ее части на больницу является наиболее вероятной причиной трагедии. Однако окончательной уверенности в этом нет, поскольку на месте происшествия не удалось найти ни одной соответствующей материальной находки - отсутствуют обломки ракеты или части боеприпаса.

В то же время все эксперты согласились, что имеющаяся доказательная база исключает возможную причастность авиации Израиля к этому теракту.

Как известно, официальный Иерусалим говорит, что взрыв произошел из-за действий террористов "Исламского джихада", которые ударили по госпиталю ракетой. Об этом также говорил лидер США Джо Байден, ссылаясь на данные американски разведки. Позже Совет нацбезопасности США заявил, что Израиль "не несет ответственности" за этот инцидент.

AP заявляет, что по госпиталю в Секторе Газа ударил ХАМАС

Ранее свой анализ относительно удара по госпиталю в секторе Газа опубликовало издание Associated Press. Там проанализировали видеоматериалы с моментом удара по зданию учреждения и другие доказательства, которые были в распоряжении агентства. AP утверждает, что ракету запустили террористы ХАМАС, однако она отклонилась от курса и разорвалась в воздухе. Там также пришли к предварительному выводу, что на больницу мог упасть один из обломков ракеты. Момент разрыва ракеты с падением ее частей на землю по времени совпадает с ударом по объекту, говорится в анализе.

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