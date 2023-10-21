Журналисты вместе с экспертами проанализировали десятки видео и пришли к выводу, что террористы случайно атаковали госпиталь.

Ракета, упавшая на больницу в Газе была выпущена с территории Палестины. Вероятно, это была ракета террористов, которая сбилась с курса.

К такому выводу пришли журналисты Associated Press на основе анализа видео атаки. На кадрах видно, как одна из ракет, выпущенных боевиками ХАМАС, отклоняется от курса и разрывается в воздухе перед тем, как упасть на землю. Через несколько секунд на видео виден мощный взрыв на месте арабской больницы Аль-Ахли в Газе.

Выводы AP

"AP проанализировала более десятка видео из моментов до, во время и после взрыва в больнице, а также спутниковые снимки и фотографии. Анализ AP показывает, что ракета, которая разорвалась в воздухе, была выпущена с палестинской территории, и что взрыв больницы, скорее всего, произошел, когда часть этой ракеты упала на землю", - пишет агентство.

Оценку AP поддержал ряд экспертов. "При отсутствии дополнительных доказательств наиболее вероятным сценарием было бы то, что это была ракета , запущенная из Газы, которая потерпела неудачу во время полета и по ошибке попала в больницу", - сказал Генри Шлотман, бывший аналитик разведки армии США.

Ключевое видео в анализе появилось незадолго до 19:00 по местному времени, когда арабоязычный канал Al Jazeera транслировал момент запуска ракет боевиками ХАМАС. Одна из ракет отклоняется от других и взрывается в воздухе. Куски начали падать на землю.

Затем издалека виден небольшой взрыв, а через две секунды - гораздо более сильный взрыв. Определив локацию, с которой канал вел трансляцию, журналисты утверждают, что обломки ракеты упали точно в районе больницы.

Второе видео, снятое с камеры в Израиле в то же время, что и кадры Аль-Джазиры, показывает залп из не менее 17 ракет, запущенных из Газы. Затем виден мощный взрыв в больнице.

Третье видео израильской информационной станции Channel 12, снятое с камеры на верхнем этаже ее здания в Нетивоте, городе примерно в 16 километрах к юго-востоку от больницы в городе Газа, также зафиксировало залп ракет, выпущенных из Газы.

"На этих трех видеозаписях видно, как из Газы было запущено несколько ракет, прежде чем одна из них разлетелась в воздухе примерно за три секунды до взрыва в арабской больнице Аль-Ахли", - пишет агентство.

Позиции сторон

Вооруженные силы Израиля неоднократно заявляли, что не наносили удар по больнице, и обвинили в этом ракету, выпущенную с территории Газы Исламским джихадом. Позицию Израиля поддержала разведка США. На месте удара в больнице нет воронки, характерной для атаки авиабомбой.

ХАМАС называет повествование Израиля "сфабрикованным" и обвиняет его в том, что он ударил по больнице в отместку за игнорирование предупреждения об эвакуации двумя днями ранее. Никаких доказательств этих обвинений нет.

Что говорят эксперты

Журналисты пообщались с десятками экспертов. Все они согласились, что наиболее вероятным сценарием является ракета из Газы, которая отклонилась от курса и разлетелась за несколько секунд до взрыва.

Андреа Ричардсон, эксперт по анализу разведданных из открытых источников, который является консультантом Центра по правам человека при Калифорнийском университете в Беркли, сказала, что конкретные ориентиры, видимые на видео, показывают, откуда были запущены ракеты.

"Из видеодоказательств, которые я видела, вполне понятно, что ракеты прилетели из Газы", - сказала Ричардсон.

Джастин Крамп, бывший офицер британской армии и консультант по разведке, сказал, что частота отказов самодельных ракет, используемых боевиками ХАМАС, высока.

"Вы можете видеть, очевидно, что она выходит из строя во время полета, раскручивается и распадается, а затем ударяется о землю. Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что это был трагический случай", — сказал Крамп.

Аналитик разведки Шлоттман сказал, что наиболее вероятным сценарием остается то, что это была ракета боевиков, которая каким-то образом имела какой-то сбой во время полета, а затем приземлилась на больницу.

"У нас есть видео, когда произошел взрыв, и единственная ракета, показанная на этом видео, имела такую расходящуюся траекторию. Мы не можем исключить другие сценарии. ... Только то, что у нас есть сейчас, указывает на это", - сказал он.

Доказательства на месте

На месте удара по больнице в Газе нет никаких признаков большой воронки, которая свидетельствовала бы о падении авиабомбы. Здания больницы, окружавшие открытую площадку в центре взрыва, все еще стояли и не получили значительных структурных повреждений.

Небольшая воронка на парковке больницы имела диаметр около метра, что свидетельствует об устройстве с гораздо меньшей взрывной нагрузкой, чем бомба. Несмотря на то, что большой арсенал Израиля включает меньшие ракеты, которые можно запускать с вертолетов и беспилотников, публичных доказательств таких ракетных ударов в районе арабской больницы Аль-Ахли во вторник вечером не было.

Дэвид Шенк, полковник армии США в отставке и эксперт по военным ракетам и ракетам, сказал, что большой огненный шар, снятый на видео в больнице, потенциально может быть объяснен тем фактом, что неисправная боевая ракета врезалась преждевременно и была еще полна топлива. Это топливо затем вспыхнуло после удара о землю, вызвав сильный взрыв, но оставив относительно небольшую воронку.

Теория "Железного купола"

Через несколько дней после взрыва в социальных сетях распространялись предположения, что ракету над Газой мог сбить "Железный купол". Эксперты утверждают, что многочисленные видеозаписи не показали видимых доказательств того, что ракеты "Железный купол" были выпущены из Израиля в воздушное пространство над Газой.

Джон Эрат, старший политический директор Центра контроля над вооружениями и эксперт по противоракетной обороне, сказал, что эта система технически может перехватить ракету над Газой. Впрочем, "Железный купол" нацелен работать только в воздушном пространстве Израиля.

"Я не говорю, что это невозможно. Но исходя из моего понимания того, как работает система, это маловероятно", - сказал Эрат.

Удар по больнице в Газе - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, 17 октября в больницу Аль-Ахли в Секторе Газа попала ракета, в результате чего погибло более 500 человек и сотни - получили ранения. ХАМАС сразу обвинил во всем Израиль.

Сам Иерусалим опроверг удар по больнице. Они доказали, что взрыв прогремел, когда ХАМАС запускал ракеты в сторону Израиля - есть даже видео запуска этих ракет, на котором видно, что одна из них сошла с курса.

Позже в ЦАХАЛ заявили, что боевики знали, что ракета была запущена палестинским Исламским джихадом. Спикер зачитал на брифинге перевод стенограммы перехваченного разговора между двумя официальными лицами ХАМАС. Они рассказывали о неудачной ракете Исламского джихада, которая попала в баптистскую больницу Аль-Ахли.

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