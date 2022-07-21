Журналисты обратили внимание на то, что разместить базу ПВО Рамзан просит возле его родного села Центарой.

Предводитель тик-ток воинов Рамзан Кадыров обратился к Кремлю с просьбой предоставить Чечне ПВО.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, такую просьбу Рамзан обосновал новыми стратегическими решениями, ведь, по его словам, Чечня станет целью некоего врага. А ПВО ему нужна в качестве упреждающего шага для защиты.

Но кого именно боится Кадыров, так смело угрожавший захватить не только Украину, но и страны НАТО, не понятно. После фиаско своих тик-ток войск в Украине, кремлевский подданый Рамзан продолжает разбрасываться пустыми угрозами. При этом, по словам кремлевского пехотинца, единственной причиной, почему он пока не завоевал ни одно из западных государств, это то, что Путин ему этого пока не приказывал.

Журналисты обратили внимание на то, что разместить базу ПВО Рамзан просит возле его родного села Центарой. Очевидно, именно на малой родине Кадыров обосновал свое убежище. Но эксперты уверены, что за его желанием получить противовоздушную защиту стоит никак не боязнь возмездия за вторжение в Украину. Ведь даже новые ракеты к HIMARS не достанут до Чечни.

"ПВО поможет Кадырову укрыться от воздушной угрозы, если он вздумает кинуть Путина и отделиться от России", - говорится в сюжете. То есть самый верный подхалим Путина печется о своем будущем. Если вдруг Россия начнет распадаться.

"Учитывая попытки Кадырова получить противовоздушную оборону, сценарий распада России даже пехотинец Путина рассматривает как вполне реалистичный", - подытожили журналисты.

Рамзан Кадыров на протяжении многих лет остается одним из главных мемом РФ, постоянно пробивая информационное дно российской пропаганды все глубже. Но теперь, утверждают журналисты, он не против занять место Путина.

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