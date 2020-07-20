США ввели санкции против Кадырова: в ответ он сфотографировался с пулеметами

Санкции введены в связи с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике.

В Соединенных Штатах Америки запретили въезд главе Чечни Рамзану Кадырову, его жене и двум дочерям.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

В частности, ограничительные меры введены в связи с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской республике. Они касаются запрета на въезд в США.

"Госдепартамент имеет обширную надежную информацию, что Кадыров ответственен за многочисленные грубые нарушения прав человека, которые датируются более чем десятилетием назад, включительно с пытками и внесудебными казнями", - говорится в заявлении Помпео.

Кроме того, санкции касаются жены Кадырова - Медни Кадыровой, и его дочерей - Айшат и Карины (Хадижат) Кадыровых.

Также госсекретарь заявил, что США будут призывать другие страны принять такие же меры.

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Помпео напомнил, что Соединенные Штаты уже применили экономические санкции против Кадырова и нескольких его соратников.

"В 2018 году Соединенные Штаты и пятнадцать других стран предприняли чрезвычайный шаг, прибегая к Московскому механизму ОБСЕ с целью создания миссии по установлению фактов относительно ужасных сообщений о злоупотреблениях правами представителей ЛГБТ, правозащитников, членов независимых медиа и других граждан, которые имели противоречия с Кадыровым", - заявил Помпео.

Так, в рамках работы этой миссии было выявлено, что в Чечне происходили "притеснения и преследования, произвольные или незаконные аресты или задержания, пытки, насильственные исчезновения и внесудебные казни" и что эти события были окружены атмосферой безнаказанности.

"Мы обеспокоены, что Кадыров в настоящее время использует пандемию коронавируса как оправдание для того, чтобы и в дальнейшем нарушать права человека в отношении людей в Чеченской Республике", - подчеркнул Помпео.

Сам Кадыров отреагировал на санкции, обратившись на своем Telegram-канале к госсекретарю США: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!». Сообщение он проиллюстрировал фото, на котором в двух руках держит пулеметы.

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