Израильский флот F-35 скоро станет третьим по численности в мире.

Воздушные силы Израиля получили новую партию истребителей пятого поколения F-35I Adir.

Как сообщили в ВС Израиля, их авиационный парк увеличился на три самолета.

Истребители пятого поколения имеют бортовые номера 958, 959 и 960. Стоит отметить, что Израиль получает F-35I Adir бесплатно. Недавно был подписан контракт стоимостью три миллиарда долларов на поставку еще 25 самолетов. Сделка будет профинансирована американскими фондами помощи.

Видео дня

Израильская версия истребителя пятого поколения имеет авиационную электронику, созданную компаниями из Израиля. F-35I Adir может нести ракеты Spice-100, Python-5 и Stunner.

Покупка 25 самолетов сделает израильский флот F-35 третьим по численности в мире. Больше истребителей пятого поколения имеют только Соединенные Штаты и Япония.

Кто покупает истребители F-35

В начале марта 2023 года стало известно, что Румыния готовится купить американские истребители F-35. Все процедуры подписания контракта на приобретение этих самолетов собираются подписать либо в этом году, либо не позднее следующего. Первую эскадрилью этих истребителей румынское министерство обороны ожидает получить после 2030 года.

В 2021 году сообщалось, что истребители F-35 приобретет Швейцария. Страна выделила на это 5,5 миллиардов долларов.

В воздушных силах Таиланда заявили, что Соединенные Штаты отказались продавать стране истребители F-35. Причиной называют проблемы с обучением личного состава и техническим обслуживанием.

Вас также могут заинтересовать новости: