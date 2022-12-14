Среди тех, кто может остаться на улице – лица с инвалидностью и дети с особыми потребностями.

Израиль принял 15 тысяч нееврейских беженцев из Украины и предоставил государственное жилье для 100 из них. Теперь украинцев выселяют.

Как пишет The Jerusalem Post, на прошлой неделе государство сообщило украинцев о том, что они должны будут самостоятельно искать, где жить. Среди тех, кто может остаться на улице – лица с инвалидностью и дети с особыми потребностями.

Эти люди не признаются беженцами в Израиле и у них нет возможности легально трудоустроиться или открыть банковские счета. В Минсоцполитики заявили, что причиной выселения является окончание договора об аренде.

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"Договор с одним из операторов, который принимает беженцев из-за войны, закончился, и арендаторам, которые не могут финансировать проживание из-за медицинских или физических проблем, были предложены альтернативы в отеле. Период пребывания при поддержке государства для беженцев войны сначала ограничивали тремя месяцами, а затем его снова и снова продолжали", - заявляют в Минсоцполитики

Журналисты N12 пообщались с некоторыми из тех, кого собираются выселить. Это, к примеру Анжела из Николаева, которая приехала в марте со свекровью и двумя сыновьями 6 и 7 лет (старший сын – с особыми потребностями). Сначала они имели возможность жить у родственников, но в квартире не хватило места. Тогда они обратились к государству и их поселили в квартире в городе Ашдод.

Также в очереди на выселение Галина и Игорь Ярмоновы. Мужчина передвигается на инвалидной коляске. Супруги говорят, что они благодарны за ранее оказанную помощь, но сейчас очень обеспокоены и не знают, что делать.

"Мы очень благодарны всем, кто нам помог, от чиновников до волонтеров, с которыми мы встречаемся. Но куда я дену Игоря? Взять коляску и сумки, поехать на пляж и поставить там палатку. Куда мы пойдем?", – спрашивает Галина Ярмонова.

Помощь Израиля Украине

Израиль длительное время воздерживался от предоставления Украине военной помощи, а ограничивался только гуманитарной.

В то же время, несмотря на положения Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, Израиль до сих пор не предоставляет украинцам статус беженцев. Это мотивируют тем, что лица, въезжающие в Израиль не из Украины, а с территории третьего государства, не подпадают под категорию беженцев.

Временно перемещенные граждане Украины, которые не претендуют на гражданство Израиля, в настоящее время могут получить такую помощь как продуктовый набор или бытовые товары, обратившись в Центр оказания помощи при министерстве социального обеспечения.

Еще в октябре 2022 года израильские власти заявляли, что страна не будет поставлять в Украину вооружение. Впоследствии, после того, как министр обороны Израиля Бени Ганц пообщался со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, стало известно о намерениях Израиля помочь Украине, но не системами противовоздушной обороны.

На фоне этого президент Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, планирует ли страна закрывать глаза на российский террор.

Уже в конце ноября сообщалось, что Израиль предполагает возможность поставки Украине высокотехнологичных ракет. Это возможно в случае, если Тегеран будет поставлять Москве баллистические ракеты.

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