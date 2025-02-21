США финансируют ООН больше, чем любая другая страна.

Законодатели-республиканцы выступили с инициативой вывести США из состава Организации Объединенных Наций (ООН). Они считают, что организация не продвигает американские интересы и не соответствует программе президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего", сообщает Fox News.

В издании поделились, что 20 февраля сенатор Майк Ли представил законопроект под названием "Акт о полном отказе от участия в дебоше ООН в 2025 году". Этим документом предлагается прекратить США в ООН и связанных с ней организациях, а также финансирование этих групп. Республиканец Чип Рой готов представить эту меру в Палате представителей уже сегодня, 21 февраля.

"Организация Объединенных Наций превратилась в площадку для тиранов и место для нападок на Америку и ее союзников. Мы должны прекратить платить за это. Поскольку президент Трамп революционизирует нашу внешнюю политику, ставя Америку на первое место, мы должны выйти из этой фиктивной организации и отдать предпочтение реальным союзам, которые обеспечат нашей стране безопасность и процветание", - сказал Рой в комментарии для журналистов.

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В издании подчеркнули, что согласно аналитическому центру "Совет по международным отношениям", США финансируют ООН больше, чем любая другая страна. Только в 2022 году Вашингтон выделил на эти цели более 18 миллиардов долларов.

"Чего добилась Организация Объединенных Наций? Несмотря на все деньги и внимание, эта коррумпированная глобалистская организация на протяжении десятилетий не смогла предотвратить войны, геноцид, нарушения прав человека и даже пандемии", - добавил Рой.

Республиканец, в частности, указал на Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В издании напомнили, что агентство стало объектом пристального внимания после того, как расследование ООН показало, что его сотрудники могли быть причастны к нападению палестинских боевиков из группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

"Ни одна здравомыслящая страна не потерпит этого", - возмутился Рой.

Если законопроект будет принят, США также не смогут участвовать в мирных переговорах с ООН. Без одобрения Сената исполнительная власть не сможет заключать какие-либо соглашения о членстве с ООН или ее дочерними организациями, объяснили в издании.

Выход США из ООН - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп приказал вывести США из Совета ООН по правам человека. Аналогичное решение он принял во время своего первого срока.

Кроме того, США отказались поддержать резолюцию ООН с осуждением российской агрессии против Украины. Резолюцию поддержали свыше 50 стран.

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