C-Dome представляет собой усовершенствованную конфигурацию системы противовоздушной обороны "Железный купол".

ВМС Израиля провели успешные испытания системы перехвата C-Dome ("Морской купол"), что стало "значительной" вехой в расширении возможностей новых корветов класса Magen.

Тест имитировал реальные угрозы и включал успешное обнаружение и перехват целей системой в сложных сценариях, пишет издание The Jerusalem Post.

"Система C-Dome умело идентифицировала угрозы и успешно перехватила их, запустив в их сторону ракеты-перехватчики "Железный купол" с моря", - заявил глава Минобороны Моше Патель.

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C-Dome представляет собой усовершенствованную конфигурацию системы противовоздушной обороны "Железный купол" и управляется четырьмя корветами класса Sa’ar 6 Magen, которые были получены ВМС за последние два года.

Ракетные корабли Saar 6 будут охранять стратегическую инфраструктуру, такую ​​как газовые установки, и защищать коммерческие морские пути, на которые приходится 98% израильского импорта. Армия обороны Израиля решила не размещать батареи "Железного купола" на самих нефтяных платформах из соображений безопасности, вместо этого система была размещена на Saar 6.

По данным Минобороны, операционная система была создана путем интеграции нескольких различных систем с использованием всех оперативных возможностей, которые будут использоваться моряками.

Израиль, который сильно зависит от моря, постоянно совершенствует технологии, лежащие в основе противоракетных систем страны, чтобы расширять и улучшать возможности системы перед лицом угроз.

По словам заместителя главнокомандующего и начальника штаба контр-адмирала Гая Гольдфарба, морская арена изменилась, и у ВМФ появилось больше обязанностей и обширных оперативных задач.

Оружие Израиля: что известно

Израиль и США вместе противодействуют угрозе гиперзвуковых ракет. Страны работают над космической системой для уничтожения вражеских ракет, которые трудно отследить.

Германия намерена использовать израильские системы ПВО для защиты Европы. Министр обороны Германии Бенни Ганц обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином покупку ПВО Arrow-3. Сделка оценивается в 3 миллиарда евро.