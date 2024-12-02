Нетаньяху подчеркнул, что даже мелкое нарушение перемирия Ливаном будет расцениваться как крупное.

"Хезболла" нанесла минометный обстрел по позициям военных ЦАХАЛа в районе горы Дов. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и пообещал дать решительный ответ, пишет The Times of Israel.

"Обстрел "Хезболлой" горы Дов является серьезным нарушением режима прекращения огня, и Израиль даст решительный ответ", - сказал он.

Нетаньяху добавил, что Израиль продолжит соблюдать режим прекращения огня, но будет реагировать на любое нарушение со стороны "Хезболлы". По его словам, даже мелкое нарушение будет расцениваться как крупное.

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Отмечается, что Армия обороны Израиля обвинила "Хезболлы" в ударах по позициям израильских солдат двумя минометными снарядами. По словам военных, снаряды попали в открытые участки местности, из-за чего никто не пострадал.

В издании подчеркнули, что незадолго до заявлений Нетаньяху ливанские СМИ сообщали о серии авиаударов ЦАХАЛа по южному Ливану.

Перемирие Израиля и Ливана - что известно

Ранее в CNN сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане. Отмечается, что Израиль все еще имеет предостережения относительно некоторых деталей договора.

Позже Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление по этому поводу. В документе сказано, что наша страна приветствует подписание соглашения между Израилем и Ливаном.

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