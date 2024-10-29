По словам аналитиков, Наим Кассем не был первым кандидатом "Хезболлы" на должность нового лидера.

В "Хезболле" объявили об избрании нового лидера организации. Преемником убитого Хасана Насраллы станет 71-летний Наим Кассем, сообщает Bloomberg.

Совет шуры, который является главным органом принятия решений "Хезболлы", согласился назначить Кассема новым генеральным секретарем организации. Он был заместителем Насраллы с 1991 года.

В издании поделились, что новый лидер "Хезболлы" ранее преподавал химию и аналитики не считали его первым претендентом на должность. Сперва в организации планировали избрать Хашима Сафи ад-Дина, но он был убит в начале октября в результате израильского авиаудара по Бейруту.

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Научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House Лина Хатиб считает, что избрание Кассема говорит о преемственности в "Хезболле". Она отметила, что новый лидер организации является политически опытной и известной личностью.

"Вместо того, чтобы выбирать военную фигуру, выбирая Кассема, имеющего огромный опыт в решении международных и внутренних политических вопросов, Иран и "Хезболла" готовятся к сценарию, когда они вступят в переговоры, связанные с окончанием войны с Израилем", - подчеркнула Хатиб.

В издании заявили, что до недавнего времени Кассем находился в Бейруте. Пока неизвестно, сбежал ли он из города в попытках скрыться от израильских авиаударов.

Война на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее УНИАН писал, что в Кесарии ливанский беспилотник атаковал резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Известно, что премьера и его жены Сары в момент атаки не было дома.

Кроме того, бывший командующий американскими силами на Ближнем Востоке Фрэнк Маккензи заявлял, что Иран находится в отчаянии из-за обострения на Ближнем Востоке. По его словам, страна и "Хезболла" были унижены после провального ракетного удара по Израилю.

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