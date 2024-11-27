Сделан важный шаг к миру и стабильности на Ближнем Востоке, считают украинские дипломаты.

МИД Украины выступило с реакцией в связи с заключением соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном.

Украинское Министерство иностранных дел обнародовало заявление по этому поводу. В документе говорится, что Украина приветствует подписание соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, заключенное при посредничестве Соединенных Штатов Америки и Франции.

"Это важный шаг к миру и региональной стабильности, который поможет предотвратить гуманитарную катастрофу в Ливане и будет способствовать общему снижению напряжения на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.

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В то же время в МИД Украины убеждены:

"...полное соблюдение сторонами взятых на себя обязательств будет иметь важное значение для достижения устойчивого мира".

Важные новости мира - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил, что Израиль и "Хезболла" договорились о прекращении огня в Ливане.

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