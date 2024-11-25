По словам источников, премьер-министр Израиля все еще имеет предостережения относительно некоторых деталей соглашения.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху "в принципе" одобрил соглашение о прекращении огня с "Хезболлой" во время консультации по вопросам безопасности с израильскими официальными лицами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

В то же время отмечается, что Израиль все еще имеет предостережения относительно некоторых деталей соглашения, которое, как ожидается, будет передано правительству Ливана в понедельник.

Эти и другие детали все еще обсуждаются, при этом соглашение не будет окончательным, пока "не будут решены все проблемы".

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"Соглашение о прекращении огня также должно утвердить правительство Израиля, чего еще не произошло", - говорится в статье.

По данным источников издания, переговоры положительно продвигаются к соглашению, но поскольку Израиль и "Хезболла" продолжают боевые действия, "один ошибочный шаг может испортить переговоры".

СМИ напоминает, что Израиль начал масштабное военное наступление в Ливане в середине сентября после месяцев прямых атак на границе, которые начались 8 октября прошлого года, когда "Хезболла" напала на контролируемую Израилем территорию в знак солидарности с ХАМАСом и палестинцами в Газе.

С тех пор Израиль совершил наземное вторжение, убил ряд лидеров "Хезболлы", включая одного из ее основателей Хасана Насраллу, и ранил тысячи людей во время нападения со взрывом пейджеров.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Как сообщал УНИАН, в середине ноября Израиль уничтожил в Иране сверхсекретный центр ядерного оружия. Со своей стороны Иран всячески отрицает, что стремится разработать ядерное оружие.

Также мы информировали, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля. Ордера были выданы за "преступления против человечности и военные преступления".

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