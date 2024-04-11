Иран заявил, что может не атаковать Израиль, если Совет безопасности ООН осудит удар по их консульству в Сирии.
Соответствующее заявление появилось на странице Постоянного представительства Иранской Народной Республики при Организации Объединенных Наций в X (ранее Twitter).
"Если бы Совет Безопасности ООН осудил предосудительный акт агрессии сионистского режима на наши дипломатические объекты в Дамаске и впоследствии привлек к ответственности его исполнителей, необходимость для Ирана наказать этот режим-изгой, возможно, отпала бы", - написали они.
Иран может ударить по Израилю: что известно
Напомним, в начале апреля Тегеран обвинил Израиль в ударе по его консульству в Дамаске. Они заявляли, что в результате удара погиб командир подразделения "Аль-Кудс" КСИР.
На днях в СМИ появилась информация о том, что Иран готовит военный ответ. Армия обороны Израиля объявила мобилизацию резервистов, которые служили в подразделениях противовоздушной обороны.
Президент США Джо Байден также заявил, что Иран угрожает серьезным нападением на Израиль. По его словам, Соединенные Штаты Америки намерены сделать все возможное, чтобы защитить безопасность Израиля.