Всего по делу были задержаны 12 человек: 11 подростков в возрасте 15-17 лет и один 18-летний юноша.

Девятерым подозреваемым в жестоком избиении украинского подростка Юрия Крушеника в Париже предъявлены обвинения, включая покушение на убийство.

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Как сообщает Franceinform, пять человек обвиняются в покушении на убийство, их арестовали. Ещё четверо – находятся под судебным надзором.

Всего по делу задержали 11 несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет, а также 18-летний парень. В основном все они проживают в городке Ванв под Парижем.

На данный момент троих задержанных отпустили.

Нападение на украинского подростка в Париже: что известно

В Париже 15 января жестоко избили 15-летнего украинца Юрия Крушеника, который в тяжелом состоянии находится в реанимации. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Украинское посольство в связи с этим обратилось в прокуратуру Парижа.

22 января посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что в реабилитации юноши наблюдается положительная динамика, но его состояние продолжает оставаться тяжёлым.

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Автор: Дмитрий Шварц